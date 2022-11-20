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В Абайской области работают 475 избирательных участков

20 Ноября 2022, 09:18
В Абайской области работают 475 избирательных участков
20 Ноября 2022, 09:18

В Абайской области работают 475 избирательных участков

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области работают 475 избирательных участков, 36 из которых - закрытые. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

На пяти из них проголосовать за своего кандидата имеют возможность граждане, у которых нет прописки. Тех, кто в этом году принимает участие в выборах впервые, ожидают подарки. Количество тех, кто в этом году на избирательные участки придет в первый раз, составляет 10 000 человек.


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