В Абайской области кардиохирурги спасли жизнь трем новорожденным

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На днях в областном перинатальном центре успешно проведены кардиохирургические операции трем недоношенным новорожденным. Двойне, рожденной на 27 неделе, и девочке, рожденной на 25 неделе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

- Жизнь младенцев была спасена благодаря слаженной оперативной работе врачей неонатологов перинатального центра, а также руководства управления здравоохранения Абайской области и санитарной авиации, - отметила Гульнара Секеновна, и.о. директора перинатального центра.

Открытый артериальный проток (ОАП) - функционирующее патологическое сообщение между аортой и легочным стволом, которое в норме обеспечивает эмбриональное кровообращение и подвергается облитерации в первые часы после рождения. Однако у малышей ОАП не закрывался.ОАП - порок сердца, который встречается в основном у недоношенных детей и может привести к сердечной и дыхательной недостаточности.

После проведенного консервативного лечения, были показания провести операцию. Ее проводили вместе с врачами Абайской области и коллеги из ННКЦ г.Астана.

Кардиохирург Галымжан Утегенов и анестезиолог-реаниматолог Нуржан Мырзахметов неоднократно оказывали помощь в проведении кардиохирургических операций.

Состояние у новорожденных сразу после операции пошло на улучшение.

Отметим, что такие операции проводятся бесплатно в рамках ОСМС.