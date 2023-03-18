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    13:33, 18 Март 2023 | GMT +6

    В Абайской области кардиохирурги спасли жизнь трем новорожденным

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На днях в областном перинатальном центре успешно проведены кардиохирургические операции трем недоношенным новорожденным. Двойне, рожденной на 27 неделе, и девочке, рожденной на 25 неделе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

    - Жизнь младенцев была спасена благодаря слаженной оперативной работе врачей неонатологов перинатального центра, а также руководства управления здравоохранения Абайской области и санитарной авиации, - отметила Гульнара Секеновна, и.о. директора перинатального центра.

    Открытый артериальный проток (ОАП) - функционирующее патологическое сообщение между аортой и легочным стволом, которое в норме обеспечивает эмбриональное кровообращение и подвергается облитерации в первые часы после рождения. Однако у малышей ОАП не закрывался.ОАП - порок сердца, который встречается в основном у недоношенных детей и может привести к сердечной и дыхательной недостаточности.

    После проведенного консервативного лечения, были показания провести операцию. Ее проводили вместе с врачами Абайской области и коллеги из ННКЦ г.Астана.

    Кардиохирург Галымжан Утегенов и анестезиолог-реаниматолог Нуржан Мырзахметов неоднократно оказывали помощь в проведении кардиохирургических операций.

    Состояние у новорожденных сразу после операции пошло на улучшение.

    Отметим, что такие операции проводятся бесплатно в рамках ОСМС.


    Теги:
    Минздрав РК Абайская область Здравоохранение
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