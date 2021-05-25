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В 95 населенных пунктах ЗКО отсутствует мобильная связь

Автор:  
Акбота Кузекбай
25 Мая 2021, 18:25
В 95 населенных пунктах ЗКО отсутствует мобильная связь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 95 населенных пунктах Западно-Казахстанской области отсутствует мобильная связь. Об этом заявил аким региона Гали Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках поручения Президента провели мобильный интернет в 68 сел с населением свыше 250 человек. На сегодняшний день мобильной связью обеспечено 96% населения области. Тем не менее, есть проблема по качеству мобильной связи и интернета. В 2021 году планируем решить вопрос по обеспечению сотовой связью в 95 населенных пунктах, где отсутствует мобильная связь. Также планируем повысить скорость и качество мобильного интернета в 86 селах», - сказал в ходе брифинга в СЦК Гали Искалиев.

Также, по сообщению акима области, на сегодня разрабатывается проект «Smart Aqsai», по которому планируются установка современных видеокамер, осветительных приборов, интеграция баз данных и другое.

«В целях оптимизации затрат планируем централизовать систему видеонаблюдения в школах области, с интеграцией с Центром оперативного управления департамента полиции области», - отметил аким.

Ранее аким ЗКО сообщил, что в 2021 году планируется отремонтировать около 300 километров дорог в регионе. Для этих целей, как отметил Гали Искалиев, рассматривается выделить 35 млрд тенге.



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