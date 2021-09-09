В 90 стран мира импортируют продукцию из Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Во время обсуждения Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Доме дружбы аким Павлодарской области Абылкаир Скаков высказался о необходимости дальнейшего расширения географии экспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Глава региона особо отметил задачу Главы государства в Послании о необходимости увеличения экспорта промышленности в 1,5 раза, до 24 млрд долларов, а производительности труда – на 30%.

– Нам, как промышленному региону, вопрос индустриального развития крайне важен, – сказал Абылкаир Скаков. – Необходимо диверсифицировать экономику и расширять географию экспорта. За годы индустриализации введены производства, которые выпускают порядка 70 новых видов продукции, из которых 25 экспортоориентированных. География экспорта увеличилась до 90 стран мира, в том числе и за счет товаров, производимых на территории СЭЗ «Павлодар».

По словам акима области, к 2025 году объем производства в обработке увеличится в 1,6 раза, экспорт обрабатывающей промышленности в 1,4 раза.

Как было отражено в Послании, вклад обрабатывающей промышленности в развитие экономики превысил долю горнодобывающей отрасли. Кроме того, госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025» и «Экономика простых вещей» в сложный коронавирусный период поддержали многих предпринимателей.

Благодаря программе ДКБ-2025 в 2021 году оказана поддержка по 1 180 проектам субъектов МСБ области на общую сумму 41,3 млрд тенге. В рамках «Экономики простых вещей» с начала года профинансировано 44 проекта на сумму 6,4 млрд тенге.

Решением Главы государства реализация данных госпрограмм продолжится, что окажет неоценимую поддержку предпринимательству.

Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием.

Фото Валерия Бугаева и Константина Шелкова



