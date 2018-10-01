В 90 км от Алматы зафиксировано землетрясение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 11 часов 48 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передаеТ МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 90 км на восток от города Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 43.23° с.ш. 78.02° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Напомним, утром жители трех населеных пунктов Алматинской области - Шалкаде, Кетмень, Нарынкол - ощутили землетрясение силой 2 балла, произошедшее на территории КНР.