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11:12 517
В 90 км от Алматы зафиксировано землетрясение
16 Октября 2018 12:07 359
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 11 часов 48 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передаеТ МИА «Казинформ».
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Эпицентр землетрясения расположен в 90 км на восток от города Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 43.23° с.ш. 78.02° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Напомним, утром жители трех населеных пунктов Алматинской области - Шалкаде, Кетмень, Нарынкол - ощутили землетрясение силой 2 балла, произошедшее на территории КНР.
Ключевые слова: Происшествия, Алматинская область,
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