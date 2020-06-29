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В 9 раз выросло количество открытых пенсионных счетов в ЕНПФ

Автор:  
Данияр Дауталиев
29 Июня 2020, 12:00
В 9 раз выросло количество открытых пенсионных счетов в ЕНПФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 9 раз больше пенсионных счетов было открыто в Едином накопительном пенсионном фонде по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«C января по май (включительно) текущего года автоматически при поступлении первого взноса было открыто свыше одного миллиона счетов, а точнее 1 075 220 ИПС. Это в девять раз больше, чем было открыто счетов в прошлом 2019 году за аналогичный период, когда за первые пять месяцев было открыто 121 032 ИПС», - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

Сейчас процедура открытия пенсионного счета в Едином накопительном пенсионном фонде упрощена и не требует личного присутствия вкладчика. Для открытия индивидуального пенсионного счета по учету обязательных пенсионных взносов физическому лицу не нужно обращаться в офисы обслуживания ЕНПФ с целью оформления заявления об открытии счета.

Если у физлица отсутствует счет, то он открывается автоматически при поступлении первого взноса.


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