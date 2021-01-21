В 9 раз увеличено финансирование реабилитации в 2021 году – глава ФСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году финансирование реабилитационных мероприятий в сравнении с 2019 годом увеличено в 9 раз - до 56 млрд тенге. Об этом сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одной инициативой медицинского страхования стало повышение доступности реабилитации для населения. В 2021 году финансирование реабилитации в сравнении с 2019 годом увеличено в 9 раз - до 56 млрд тенге. Это стимулировало открытие новых реабилитационных центров, отделений и кабинетов реабилитации в медицинских организациях. В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество поставщиков этих услуг выросло с 64 до 559 медицинских организаций», - выступил Болат Токежанов на площадке СЦК.

По его словам, пандемия коронавируса показала, насколько важна реабилитация, и насколько своевременно была реализована эта инициатива.

«Сейчас в этих центрах и отделениях проходят реабилитацию пациенты с осложнениями после коронавирусной инфекции. С начала прошлого года медицинскими организациями оказано реабилитационных услуг на сумму более 31 млрд тенге, в том числе 132 тысячи случаев реабилитации в стационарных условиях. Наибольшее количество из них пришлись на последний квартал прошлого года. Сюда также входит реабилитация пациентов, которые перенесли Covid-19 и коронавирусную инфекцию», - добавил глава Фонда медстрахования Болат Токежанов.