В 9 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В 9 регионах республики объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

27 апреля на востоке, севере области Жетысу ожидается ветер северо-восточный 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области заморозки 1 градус. г. Жезказган: 27 апреля днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

27 апреля днем на западе Атырауской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с. 27 апреля на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных и предгорных районах области гроза, шквал, на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, днем порывы 23 м/с. 27 апреля на севере области ожидается высокая пожарная опасность. г. Шымкент: 27 апреля ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. г. Туркестан: 27 апреля утром и днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области ветер южный, юго-восточный на юге, северо-западе области порывы 15-20 м/с.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Кызылорда: 27 апреля днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 27-28 апреля на юге, в горных районах области гроза, 27 апреля град, шквал. 27-29 апреля на юге, в горных районах области туман. 27-29 апреля ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 27-28 апреля порывы 25 м/с. 28-29 апреля ночью на востоке, в горных районах области ожидаются заморозки 2 градуса. г. Тараз: 27 апреля днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. 27-29 апреля ночью и утром туман.