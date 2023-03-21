16:30, 21 Март 2023 | GMT +6
В 877 километрах от Алматы произошло землетрясение
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 877 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».
Землетрясение произошло в 13:25 с эпицентром в 877 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
Энергетический класс землетрясения 10.3.
Магнитуда MPV 4.8.
Координаты эпицентра 36.92° с.ш. 70.69° в.д.
Глубина 160 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет