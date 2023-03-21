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    16:30, 21 Март 2023 | GMT +6

    В 877 километрах от Алматы произошло землетрясение

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    Фото: www.aa.com.tr
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 877 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».

    Землетрясение произошло в 13:25 с эпицентром в 877 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

    Энергетический класс землетрясения 10.3.

    Магнитуда MPV 4.8.

    Координаты эпицентра 36.92° с.ш. 70.69° в.д.

    Глубина 160 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


    Теги:
    Природа Алматы Землетрясение Афганистан Происшествия Происшествия, ЧС
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