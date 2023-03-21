В 877 километрах от Алматы произошло землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 877 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».

Землетрясение произошло в 13:25 с эпицентром в 877 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 10.3.

Магнитуда MPV 4.8.

Координаты эпицентра 36.92° с.ш. 70.69° в.д.

Глубина 160 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет