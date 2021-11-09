+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 2 °С
USD 428.67 EUR 495.5
RUB 6 CNY 67.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В 847 предприятиях Казахстана выявлена задолженность по зарплате

9 Ноября 2021 11:55
Поделиться:
В 847 предприятиях Казахстана выявлена задолженность по зарплате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 847 предприятиях Казахстана выявлена задолженность по заработной плате перед 21,9 тысячами работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Новости по теме
Штрафовать торговые сети за выкладку и демонстрацию табачных изделий будут в РК
Среднюю заработную плату посчитали в СКО Какую зарплату предлагают на молодежной практике в СКО Сделать информацию более доступной призывают общественники

По состоянию на 1 ноября государственными инспекторами труда в 847 предприятиях Казахстана выявлена задолженность по заработной плате перед 21,9 тысячами работников на сумму более 5 млрд тенге.

«Руководителям данных предприятий было выдано 918 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 118,9 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 20,6 тысяч работников. Им выплачено 4,9 млрд тенге», - сказано в сообщении ведомства.


Подписывайтесь на наш канал:

#Права человека   #Минтруда РК   #Общество   #Трудоустройство  
Поделиться:
Новости по теме
Штрафовать торговые сети за выкладку и демонстрацию табачных изделий будут в РК
Среднюю заработную плату посчитали в СКО
Какую зарплату предлагают на молодежной практике в СКО
Сделать информацию более доступной призывают общественники
Популярное
1 В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
2 Когда начнется массовая ревакцинация в Алматы
3 В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
4 Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
5 Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
6 Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
Читайте также
Среднюю заработную плату посчитали в СКО
Первую онлайн-платформу для родителей особенных детей запустили в Казахстане
В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
Когда начнется массовая ревакцинация в Алматы
В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив