В 84 селах Жамбылской области планируют провести централизованное водоснабжение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что делают в Жамбылской области для обеспечения питьевой водой в селах, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения всех населенных пунктов услугами водоснабжения выработан план поэтапного обеспечения населения, где учтен каждый населенный пункт республики. К примеру, Жамбылская область. По состоянию на 1 января текущего года в регионе 367 сел с населением более 682 тысяч человек. Из них 252 села обеспечены централизованным водоснабжением или 82,2% сельского населения региона. Необходимо обеспечить 115 сел, в том числе в 84 селах планируется провести централизованное водоснабжение и в 31 малонаселенных селах будут установлены КБМ (локальные системы очистки воды)», - сказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

По словам первого вице-министра ведомства, в текущем году за счет выделенных средств из республиканского бюджета планируется обеспечить централизованным водоснабжением 12 сел. Согласно плану оставшиеся 72 села будут обеспечены централизованным водоснабжением в 2022 году – 13 сел, 2023 году – 15 сел, 2024 году – 28 сел, 2025 году – 16 сел.

«Необходимо отметить, что в 53 селах отсутствует проектно-сметная документация или на стадии проектирования и в 6 селах необходимо провести поисково-разведочные работы. В малонаселенных селах установку КБМ планируется начать с 2023 года – в 3 селах, 2024 году – в 14 селах, 2025 году – в 14 селах. Из них в 4 селах необходимо провести поисково-разведочные работы», - отметил первый вице-министр.

По словам Каирбека Ускенбаева, в целях своевременного исполнения поручения Главы государства акимату Жамбылской области необходимо завершить разработку ПСД и поисково-разведочные работы до 2023 года. Такой анализ имеется по каждому региону и каждому сельскому населенному пункту.

Ранее сообщалось, что локальные системы очистки воды установят в 220 селах Казахстана в этом году.