В 80% случаев семейных конфликтов жертвы прощают обидчиков – полиция Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За сутки в Павлодаре зарегистрировано 34 правонарушения в сфере быта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Факты семейно-бытовых конфликтов составляют основную массу вызовов полиции. Таковы результаты ежедневного мониторинга вызовов, поступающих на пульт 102, - рассказал начальник местной полицейской службы города Павлодар Арман Каптаев. - Только за сутки в городе Павлодар зарегистрировано 34 правонарушения в сфере быта: из них только в 17 случаях жертвы насилия написали заявление на семейных дебоширов; согласившихся на вынесение защитного предписания и того меньше - восемь человек», - информирует А. Каптаев.

В полиции сделали вывод, что многие люди вызывают стражей порядка, чтобы усмирить буйного дебошира, но воспользоваться своим законным правом защитить себя и детей от домашнего тирана на будущее не желают. В 80% случаев обратившиеся за помощью к полицейским граждане прощают нарушителей, и через некоторое время конфликт в семье повторяется.

«Ежедневный мониторинг вызовов граждан, поступивших на пульт оператора 102, полицейскими проводится с целью выявления лиц, подвергшихся насилию в семейно-бытовой сфере. С данными семьями проводится профилактическая работа, участковые осуществляют проверки по месту жительства семейных дебоширов», - дополнили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Напомним, ранее в департаменте полиции области заявили, что бытовое насилие помолодело. Наличие семей, где любой конфликт разрешается с позиции силы, приводит к тому, что криминальное насилие превращается в обыденный, привычный способ разрешения межличностных конфликтов для значительных слоёв и групп населения, отметили полицейские-эксперты.