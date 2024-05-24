В 8 городах Казахстана отмечается высокое загрязнение воздуха

По результатам экологического мониторинга, из 45 промышленных городов и мегаполисов к наиболее загрязненным относятся 8 городов: Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск и Шымкент. Об этом заявил заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК Айдар Абдуалиев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент агентства kazinform.

Фактический объем выбросов загрязняющих веществ по республике в 2023 году составил 2,5 млн тонн. Это на 200 тысяч тонн меньше, чем годом ранее.

Для снижения выбросов в окружающую среду от производственных объектов утвержден специальный план мероприятий.

- В рамках плана по снижению выбросов на 20% в отношении 50 крупных промышленных предприятий, осуществляется контроль за исполнением мероприятий дорожных карт по комплексному решению экологических проблем регионов. Утверждены 18 дорожных карт, исполнено 204 мероприятия из запланированных 532, - отметил спикер.

Рассказали на брифинге и о борьбе с несанкционированными свалками, которые доставляют множество проблем казахстанцам. За последние 3 года их количество сократилось на 38%. На сегодня по результатам космического мониторинга выявлено 275 незаконных свалок.