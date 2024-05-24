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    17:06, 24 Май 2024 | GMT +6

    В 8 городах Казахстана отмечается высокое загрязнение воздуха

    загрязнение воздуха
    Фото: Kazinform

    По результатам экологического мониторинга, из 45 промышленных городов и мегаполисов к наиболее загрязненным относятся 8 городов: Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск и Шымкент. Об этом заявил заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК Айдар Абдуалиев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент агентства kazinform. 

    Фактический объем выбросов загрязняющих веществ по республике в 2023 году составил 2,5 млн тонн. Это на 200 тысяч тонн меньше, чем годом ранее.

    Для снижения выбросов в окружающую среду от производственных объектов утвержден специальный план мероприятий.

    - В рамках плана по снижению выбросов на 20% в отношении 50 крупных промышленных предприятий, осуществляется контроль за исполнением мероприятий дорожных карт по комплексному решению экологических проблем регионов. Утверждены 18 дорожных карт, исполнено 204 мероприятия из запланированных 532, - отметил спикер.

    Рассказали на брифинге и о борьбе с несанкционированными свалками, которые доставляют множество проблем казахстанцам. За последние 3 года их количество сократилось на 38%. На сегодня по результатам космического мониторинга выявлено 275 незаконных свалок. 

    - За нарушение экологических требований по накоплению, сбору, транспортировке, учету, восстановлению, удалению и обезвреживанию отходов в 2023 году привлечено к административной ответственности 152 должностных лица на общую сумму 17,2 млн тенге, в 2024 году 29 должностных лиц на общую сумму 2,5 млн тенге, - сказал Айдар Абдуалиев.

    Теги:
    Регионы Казахстана Шымкент Астана Экология Минэкологии и природных ресурсов Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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