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В 76 км от Алматы зафиксировано землетрясение

30 Мая 2020 09:04
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В 76 км от Алматы зафиксировано землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 05 часов 27 минут зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 76 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана .
Энергетический класс землетрясения 9.7 . Магнитуда MPV 4.0 . Координаты эпицентра 42.84° с.ш. 76.12° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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Ключевые слова: Происшествия, Кыргызстан,
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