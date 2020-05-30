В 76 км от Алматы зафиксировано землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 05 часов 27 минут зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 76 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана .

Энергетический класс землетрясения 9.7 . Магнитуда MPV 4.0 . Координаты эпицентра 42.84° с.ш. 76.12° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет