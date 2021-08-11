В 747 организациях Павлодарской области внедрена комплайн-служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 747 организациях Павлодарской области внедрена комплайн-служба. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по Павлодарской области Ардак Балгожин в ходе брифинга на площадке «Антикоррупционной службы» в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится мониторинг госзакупок. Сумма экономии составила 643 миллиона тенге. Также внедряется комплайн-служба. В 747 субъектах квазигосударственного сектора и подведомственных организациях мы внедрили комплайн-службу. Также в рамках проекта «Protecting Business and Investments» проводится большая работа. Подписано 52 соглашения, из них в этом году 19. Общая сумма инвестиций по этим проектам составляет около 500 миллиардов тенге. На постоянной основе мы с НПП «Атамекен» проводим встречи с предпринимателями, где рассматриваем их жалобы и предложения», – сказал А. Балгожин.

По его словам, в рамках защиты бизнеса и инвестиций департаментом был защищен предприниматель, который жаловался на то, что должностные лица отдела архитектуры пытались вмешаться в его производственную деятельность. Должностные лица понесли наказание по статье 154 Кодекса об административных правонарушениях «Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством Республики Казахстан запрет на осуществление такой деятельности».

А. Балгожин также сообщил, что был проведен антикоррупционный мониторинг в сфере регулирования цен на нефтяной газ, даны рекомендации. Кроме того, был проведен мониторинг по лицам, ранее совершившим коррупционные преступления. Был проведен комплексный мониторинг по руководящему составу, включая акимов городов и районов области, на предмет проведения ими политики формирования антикоррупционной культуры и нетерпимости к любым проявлениям коррупции среди своих подчиненных. Результаты мониторинга были направлены руководству агентства и акиму области. Также проведен предварительный мониторинг в сфере сельского хозяйства.