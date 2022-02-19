В 745 км от Алматы произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 09 часов 32 минуты зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 745 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения 10.5.

Магнитуда MPV 4.8.

Координаты эпицентра 37.54° с.ш. 72.20° в.д.

Глубина 55 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет



