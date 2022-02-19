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В 745 км от Алматы произошло землетрясение
19 Февраля 2022 10:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 09 часов 32 минуты зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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Эпицентр землетрясения расположен в 745 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана.
Энергетический класс землетрясения 10.5.
Магнитуда MPV 4.8.
Координаты эпицентра 37.54° с.ш. 72.20° в.д.
Глубина 55 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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