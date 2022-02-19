+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В 745 км от Алматы произошло землетрясение

19 Февраля 2022 10:30
Поделиться:
В 745 км от Алматы произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 09 часов 32 минуты зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая
Два землетрясения за сутки зафиксировали в Кыргызстане Землетрясение произошло в 556 км от Алматы

Эпицентр землетрясения расположен в 745 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения 10.5.

Магнитуда MPV 4.8.

Координаты эпицентра 37.54° с.ш. 72.20° в.д.

Глубина 55 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет



Подписывайтесь на наш канал:

#Землетрясение   #Талибан  
Поделиться:
Новости по теме
Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая
Два землетрясения за сутки зафиксировали в Кыргызстане
Землетрясение произошло в 556 км от Алматы
Популярное
1 Глава государства не избегает волнующих сегодня каждого казахстанца тем - эксперт
2 Глава государства намерен обнародовать предварительные итоги расследования январских событий в Послании
3 Айбат Ильясов назначен вице-министром образования и науки РК
4 Глава государства принял министра здравоохранения Ажар Гиният
5 Мы готовы строить Новый Казахстан - Талгат Нургожин об интервью Главы государства
6 Новое карантинное постановление подписал главный санврач РК
Читайте также
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-западе Китая
В Пекине произошло землетрясение
Глава государства не избегает волнующих сегодня каждого казахстанца тем - эксперт
Глава государства намерен обнародовать предварительные итоги расследования январских событий в Послании
Айбат Ильясов назначен вице-министром образования и науки РК
Глава государства принял министра здравоохранения Ажар Гиният
Мы готовы строить Новый Казахстан - Талгат Нургожин об интервью Главы государства
Новое карантинное постановление подписал главный санврач РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив