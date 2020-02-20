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В 73 километрах от Алматы произошло землетрясение
20 Февраля 2020 23:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 21 час 51 минуту зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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Эпицентр землетрясения расположен в 73 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 42.57° с.ш. 76.67° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ключевые слова: Происшествия, Кыргызстан,
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