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В 615 км от Алматы зафиксировано землетрясение

24 Января 2020 14:09
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В 615 км от Алматы зафиксировано землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 13 часов 9 минут зарегистрировано землетрясение. передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Эпицентр землетрясения расположен в 615 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 12.3. Магнитуда MPV 5.5. Координаты эпицентра 39.11° с.ш. 71.97° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - отмечается в сообщении СОМЭ.

Напомним, на прошлой неделе алматинцы почувствовали ряд землетрясений. Первое произошло 17 января на территории Китая. Второй раз землетрясение случилось 19 января, с эпицентром также в Китае. После этого еще несколько раз регистрировались повторные землетрясения. 20 января подземные толчки ощутили уже жители Алматинской области - в городах Текели и Талдыкорган. Эпицентр землетрясения находился на территории Казахстана.


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Ключевые слова: Таджикистан,
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