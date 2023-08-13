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    11:46, 13 Август 2023 | GMT +6

    В 6 раз снизили тариф на воду после проверок антикора в СКО

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    Фото: pkzsk.info
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На севере Казахстана благодаря проверкам антикоррупционного комитета существенно снизили тарифы на питьевую воду. Например, в селе Асаново он с 1000 тенге за кубометр снизился до 175 тенге за кубометр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Петропавловск.news.

    Тарифы на водообеспечение снизили на 16-87% в 50 сёлах Северо-Казахстанской области.

    Об этом на брифинге в региональном центре коммуникаций рассказал руководитель областного департамента по противодействию коррупции Сергей Перов.

    Например, в 20 населённых пунктах района Магжана Жумабаева тариф на воду снизили в среднем на 150 тенге. Ранее в районе действовали самые высокие тарифы в области (с. Каракога – 375 тг, с. Чистое – 375 тг, с. Хлебороб – 400 тг). В селе Асаново Кызылжарского района действовал тариф 1000 тг за 1 м³. После вмешательства антикоррупционной службы аким района принял меры по строительству разводящей сети от Булаевского группового водопровода. Сейчас тариф снижен почти в 6 раз и составляет 175 тг за кубометр.

    «По нашей рекомендации акимом области принято решение о запуске пилотного проекта «Одно село — один тариф» через прямое субсидирование субъектов естественных монополий. Это обеспечит равный доступ жителей региона к питьевой воде», — пояснил Сергей Перов.


    Теги:
    Цены и тарифы Северо-Казахстанская область Петропавловск Закон и право
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