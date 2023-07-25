В 6,7 раза увеличилось финансирование программы «Ауыл - ел бесігі»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о темпах освоения выделенных по программе «Ауыл - ел бесігі» средств регионами, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Необходимо отметить, что с момента реализации программы «Ауыл - ел бесігі» объем финансирования из республиканского бюджета увеличился в 6,7 раза. Если в 2019 году было выделено 29 млрд тенге, на текущий год из республиканского бюджета предусмотрено 198 млрд тенге. Касательно освоения выделенных средств в первом полугодии текущего года: акиматами областей освоено 27% бюджетных средств», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Высокое освоение средств, по его словам, наблюдается в Павлодарской, Актюбинской Кызылординской областях.

«Кроме того, наименьшее освоение средств приходится на Алматинскую (21%) и область Улытау. В целом, на сегодняшний день по 1,6 тысячи проектов проведены конкурсные процедуры, завершены 158 проектов. Наибольшее количество завершенных проекты в Жамбылской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях», - добавил А. Куантыров.