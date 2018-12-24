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В 587 км к юго-востоку от Алматы произошло землетрясение
24 Декабря 2018 11:05 93
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В 587 км к юго-востоку от города Алматы, на территории Китая, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки МОН РК.
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«Землетрясение зарегистрировано 24 декабря в 9 часов 12 минут 50 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 10,4. Магнитуда - 4.8», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
Ключевые слова: Алматы, Китай, Происшествия,
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