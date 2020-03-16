В 581 км от Алматы произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 17 часов 52 минуты зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 581 км на восток от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.2.

Координаты эпицентра 43.15° с.ш. 84.05° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет