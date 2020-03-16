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В 581 км от Алматы произошло землетрясение
16 Марта 2020 18:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 17 часов 52 минуты зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Эпицентр землетрясения расположен в 581 км на восток от города Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.2.
Координаты эпицентра 43.15° с.ш. 84.05° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ключевые слова: Происшествия, Китай,
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