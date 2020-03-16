+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 21 °С
USD 405.46 EUR 452.62
RUB 5.58 CNY 58.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В 581 км от Алматы произошло землетрясение

16 Марта 2020 18:13
Поделиться:
В 581 км от Алматы произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 17 часов 52 минуты зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Землетрясение произошло в 245 км к юго-востоку от Алматы
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Казахстане В 416 км от Алматы произошло землетрясение На юго-западе Ирана произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен в 581 км на восток от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.2.

Координаты эпицентра 43.15° с.ш. 84.05° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Китай,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив