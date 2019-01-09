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В 549 км от Алматы произошло землетрясение
9 Января 2019 00:49 77
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 8 января в 23 час 27 мин 31 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
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Эпицентр землетрясения расположен в 549 км на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 39.43° с.ш. 72.68° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Ключевые слова: Происшествия, Кыргызстан,
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