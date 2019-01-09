В 549 км от Алматы произошло землетрясение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 8 января в 23 час 27 мин 31 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 549 км на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 39.43° с.ш. 72.68° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.