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В 549 км от Алматы произошло землетрясение

9 Января 2019 00:49 77
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В 549 км от Алматы произошло землетрясение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 8 января в 23 час 27 мин 31 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

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Эпицентр землетрясения расположен в 549 км на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 39.43° с.ш. 72.68° в.д.  Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

 

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Ключевые слова: Происшествия, Кыргызстан,
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