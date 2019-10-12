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В 546 км на северо-восток от города Алматы произошло землетрясение
12 Октября 2019 19:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 12 октября 2019г. в 18 час 07 мин 43 сек Алматинского времени (12 октября 2019г. в 12 час 07 мин 43 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.
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Эпицентр землетрясения расположен в 546 км на северо-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 44.09° с.ш. 83.56° в.д. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ключевые слова: Происшествия, Китай,
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