В 546 км на северо-восток от города Алматы произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 12 октября 2019г. в 18 час 07 мин 43 сек Алматинского времени (12 октября 2019г. в 12 час 07 мин 43 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 546 км на северо-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 44.09° с.ш. 83.56° в.д. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64): нет