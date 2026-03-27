В 53 школах Атырауской области отсутствуют договоры с охранными компаниями

Согласно действующему законодательству, школы делятся на две категории по уровню безопасности. К первой категории относятся учебные заведения с численностью учащихся и персонала до 100 человек. По закону они не подлежат обязательному обеспечению специализированной охраной — безопасность обеспечивают штатные сторожа. Во вторую категорию входят 134 школы, которые должны быть в обязательном порядке обеспечены специализированной охраной.

Однако текущая ситуация вызывает обеспокоенность. Из 115 государственных школ лишь в 27 полностью организована охрана. В 35 школах проводится работа по приведению охранников в соответствие с установленными возрастными требованиями. В 53 учебных заведениях конкурсы государственных закупок на организацию охраны еще не завершены. Планируется, что эта работа будет завершена в марте.



Как отметила главный специалист отдела воспитательной работы областного управления образования Камшат Шошакова, одной из причин затягивания тендеров является недостаточное количество предпринимателей, готовых оказывать такие услуги. В целом образовательные учреждения должны заключать договоры с охранными компаниями сроком на три года. При этом они руководствуются приказом Министерства просвещения РК № 112 от 15 мая 2025 года «Об утверждении типовой конкурсной документации по закупке охранных услуг для организаций образования».

— На основании данного приказа проводится работа по обновлению договоров. Например, из 71 школы города Атырау в 67 ведется перезаключение контрактов. Среди них есть школы, где уже подведены итоги тендера и организована работа. Однако нередко из-за технических требований на конкурсы не поступают заявки. По этой причине охранные услуги не организованы. Тем не менее в школах задействованы штатные работники, а также действует дежурство учителей в соответствии с внутренним распорядком, — сообщила Камшат Шошакова.

По информации управления, возраст охранников должен составлять от 25 до 50 лет. Это одно из ключевых требований, предъявляемых к охранным компаниям.



В феврале в регионе работала группа специалистов Министерства просвещения РК, которая провела проверку безопасности в школах. Поводом стал инцидент в одной из школ города Кульсары, где ученик 10 класса после конфликта с одноклассниками преследовал их с топором. Соответствующее видео распространилось в социальных сетях. В составе этой группы были и сотрудники управления образования. В ходе мониторинга были выявлены нарушения: в некоторых школах не функционировали тревожные кнопки, а группы быстрого реагирования не прибывали в установленное время. Проверкой охвачены 66 школ Атырау и около 80% учебных заведений в районах.

— Ранее за внутреннюю безопасность школы и реагирование на тревожный сигнал отвечали разные организации, заключались два отдельных договора. В настоящее время эти функции передаются одной компании. В результате при нажатии тревожной кнопки группа быстрого реагирования прибывает в школу в течение 10–12 минут, — добавила главный специалист отдела воспитательной работы областного управления образования Камшат Шошакова.

По данным акимата, в настоящее время из 11 813 камер видеонаблюдения, установленных в 210 государственных школах, 531 находится в ремонте.

Всего в регионе функционируют 524 организации образования, из них 235 — средних школ: 210 государственных, 22 частных и три специализированных.

Напомним, 13 марта в одной из школ Атырау ученик 9 класса ранил восьмиклассницу острым предметом. Спустя три дня пострадавшая была переведена из реанимации в общую палату.