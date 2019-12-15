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В 522 км от Алматы зафиксировано землетрясение
15 Декабря 2019 02:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 00 час 53 минуты зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 522 км на юг от города Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 36.76° с.ш. 78.95° в.д. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет», – говорится в сообщении СОМЭ.
Ключевые слова: Китай,
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