В 522 км от Алматы зафиксировано землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 00 час 53 минуты зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 522 км на юг от города Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 36.76° с.ш. 78.95° в.д. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет», – говорится в сообщении СОМЭ.