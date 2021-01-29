Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

В 517 км на юго-запад от Алматы зафиксировано землетрясение

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Января 2021, 23:56
В 517 км на юго-запад от Алматы зафиксировано землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 517 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 29 января 2021г. в 22 час 49 мин 41 сек Алматинского времени (29 января 2021г. в 16 час 49 мин 41 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 10.1 .
Магнитуда MPV 4.4», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Алматы   Промышленность   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов