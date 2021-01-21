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    20:41, 20 Январь 2021 | GMT +6

    В 517 км на северо-восток от Алматы зафиксировано землетрясение

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 517 км на северо-восток от города Алматы, на территории Китая, зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

    «Сетью сейсмических станций СОМЭ Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана 20 января 2021 года в 19 час 42 минут 28 секунды Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 9.7, магнитуда 3.9», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


    Теги:
    Китай Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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