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В 50 селах отремонтируют сети водоснабжения в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году восстановят 207 км сетей водоснабжения и установят более 300 колонок, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Адильбек Аубакиров на заседании акимата уточнил, что ремонт сетей водоснабжения коснется 50 населенных пунктов, в которых проживают 17,5 тысяч человек.
«В целом, ожидается, что доступ сёл к централизованному водоснабжению на конец года составит 62,8%, сельского населения - 82%», - сказал А.Аубакиров.
Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что на водоснабжение выделяются немалые бюджетные средства. Как они расходуются, насколько качественно выполняются работы, должны контролировать и сами жители региона, и депутаты.
«За два года построили 409 км трубопровода. Вода подана и улучшено водоснабжение в 72 селах с общей численностью 50 тысяч человек. В этом году увеличивается финансирование в два раза. Здесь важен контроль. В нашей области были случаи, когда бодро отчитались, что воду довели до населенного пункта, а по факту ее не было. Привлеките общественность. Не надо ничего стесняться. Есть недоработки – показывайте. Приглашайте прессу, трубите во все горны, что есть недоработки», - заявил К.Аксакалов.
Еще одна важная и долгожданная для сельчан новость – восстановление центрального отопления. В прошлом году подключили 7 многоэтажных домов в райцентре Кызылжарского района ауле Бесколь. В этом году подключат 53 дома в пяти районных центрах. В этих многоэтажках расположены 673 квартиры, в которых проживают 2 тысячи человек.
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