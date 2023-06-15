В 50 раз сократилось число игорных заведений в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала 2023 года Министерством культуры и спорта в судебном порядке прекращено действие 6 лицензий в сфере игорного бизнеса. Аналогичная работа проводится в отношении еще 7 организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

«В 2022 году в рамках государственного контроля прошли внеплановые проверки, по результатам которых были возбуждены 7 административных дел. В итоге один зал игровых автоматов был лишен лицензии, решениями суда первой инстанции деятельность трех залов приостановлена, наложено 6 административных штрафов. Кроме того, по итогам профилактических работ было аннулировано 15 лицензий букмекеров. В настоящее время при непосредственном участии Минкультуры и спорта разработаны 3 законопроекта, предусматривающие 62 поправки в законодательство в сфере игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, а также сопутствующие нормативно-правовые акты. Эти меры направлены на усиление ответственности за нарушение законодательства, профилактику и предупреждение негативных социальных и экономических последствий. Особое внимание уделяется проблеме игровой зависимости», - сообщили в министерстве.

Как подчеркнули в Минкультуры, государство усиливает работу в данном направлении, принимая пошаговые решения.

«Так, в Казахстане более чем в 50 раз сократилось количество игорных заведений. Ранее в стране насчитывалось порядка 140 казино и более 2000 залов игровых автоматов. На сегодняшний день осталось 39 лицензированных организаций: 6 казино, 10 залов игровых автоматов, 17 букмекерских контор, 6 тотализаторов. Совместно с группой депутатов министерство разрабывает дополнительные законодательные меры по борьбе с незаконным игорным бизнесом и распространением игромании», - пояснили в Минкультуры.