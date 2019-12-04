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В 5 регионах ожидается шторм: казахстанцам рекомендуют соблюдать правила безопасности

4 Декабря 2019 17:00
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В 5 регионах ожидается шторм: казахстанцам рекомендуют соблюдать правила безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет по ЧС МВД рекомендует казахстанцам соблюдать правила безопасности при ухудшении погоды, передаёт МИА «Казинформ».

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По данным РГП «Казгидромет» в пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

В Нур-Султане 5 декабря временами ожидаются туман, гололед.

В Карагандинской области 5 декабря местами сохраняются туман, гололед.

В Кызылординской области 5-7 декабря местами сохраняются туман, гололед. Ветер западный днем 5 декабря местами 15-20 м/с, 6-7 декабря в Кармакшинском районе 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области 5 декабря ожидается днем на большей части осадки (преимущественно снег). Местами туман, гололед, низовая метель.

В Костанайской области 5 декабря ожидаются на большей части снег, местами низовая метель, туман, гололед.

Комитет по ЧС МВД убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, смс-оповещением.

«В связи с ухудшением видимости и возможными гололедными явлениями на дорогах, несоблюдение правил может привести к трагическим последствиям.

Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок.

Пешеходам рекомендуется надевать нескользящую обувь и соблюдать правила

дорожного движения. Кроме того, населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших походов на дальние расстояния.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения «112», - отметили в Комитете по ЧС.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Карагандинская область, Костанайская область, Кызылординская область, Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Безопасность,
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