В 5 регионах ожидается шторм: казахстанцам рекомендуют соблюдать правила безопасности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет по ЧС МВД рекомендует казахстанцам соблюдать правила безопасности при ухудшении погоды, передаёт МИА «Казинформ».
По данным РГП «Казгидромет» в пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
В Нур-Султане 5 декабря временами ожидаются туман, гололед.
В Карагандинской области 5 декабря местами сохраняются туман, гололед.
В Кызылординской области 5-7 декабря местами сохраняются туман, гололед. Ветер западный днем 5 декабря местами 15-20 м/с, 6-7 декабря в Кармакшинском районе 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Северо-Казахстанской области 5 декабря ожидается днем на большей части осадки (преимущественно снег). Местами туман, гололед, низовая метель.
В Костанайской области 5 декабря ожидаются на большей части снег, местами низовая метель, туман, гололед.
Комитет по ЧС МВД убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, смс-оповещением.
«В связи с ухудшением видимости и возможными гололедными явлениями на дорогах, несоблюдение правил может привести к трагическим последствиям.
Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок.
Пешеходам рекомендуется надевать нескользящую обувь и соблюдать правила
дорожного движения. Кроме того, населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших походов на дальние расстояния.
Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения «112», - отметили в Комитете по ЧС.
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