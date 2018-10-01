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В 463 км от Алматы произошло землетрясение

21 Октября 2018 22:34 78
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В 463 км от Алматы произошло землетрясение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 22 часа 4 минуты зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Эпицентр землетрясения расположен в 463 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 41.63° с.ш. 82.12° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

 

 

 

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Ключевые слова: Происшествия,
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