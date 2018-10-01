В 463 км от Алматы произошло землетрясение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 22 часа 4 минуты зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 463 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 41.63° с.ш. 82.12° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет