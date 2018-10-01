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В 455 км от Алматы произошло землетрясение
9 Октября 2018 00:00 91
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 8 октября в 20 часов 47 минут 56 секунд Алматинского времени (8 октября в 14 часов 47 минут 56 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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Эпицентр землетрясения расположен в 455 км на юго-запад от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 11.2.
Магнитуда MPV 5.0.
Координаты эпицентра 39.42° с.ш. 74.85° в.д.
Глубина 30 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ключевые слова: Происшествия,
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