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В 450 торговых точках продают социальный хлеб в Петропавловске

26 Октября 2019 19:12
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В 450 торговых точках продают социальный хлеб в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области разъяснили механизм формирования цены на хлеб, передает корреспондент МИА «Казинформ». Ранее сообщалось, что цена на социальный хлеб не повысится.

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По информации управления предпринимательства и туризма, чтобы держать цену социального хлеба на уровне 61 тенге, в стабилизационный фонд закупили 3 тысячи тонн муки 1-го сорта. Ею обеспечивают 5 пекарен. Всего в месяц они выпекают более 390 тонн формового хлеба из муки 1-го сорта – это и есть так называемый социальный хлеб.

В управлении отметили, что объем выпекаемого пекарнями хлеба составляет 43% всего объема производства формового хлеба в городе. Всего в месяц в Петропавловске производят 903 тонны формового хлеба.

«Петропавловский хлебокомбинат будет обеспечен пшеницей 3-го класса по сниженным ценам для производства социального хлеба «Городской». Цена его не изменилась и составляет 61 тенге в рознице. Это самая низкая цена по всей республике», - сказала руководитель управления Куралай Жарова.

Социальный хлеб предприятия реализуют в 450 торговых точках города - 65% из общего количества продовольственных торговых точек.

«Мы зафиксируем действующую цену социального хлеба до нового урожая. Цена на другие хлебобулочные изделия складывается исходя из рыночных цен на зерно», - подчеркнула К.Жарова.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Социальная поддержка,
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Автор:

Олеся Жуковень

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