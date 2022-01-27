В 436 км от Алматы произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 05 часов 31 минуту зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 436 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.0.

Магнитуда MPV 4.5.

Координаты эпицентра 41.89° с.ш. 81.91° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.