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В 436 км от Алматы произошло землетрясение
27 Января 2022 08:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 05 часов 31 минуту зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Эпицентр землетрясения расположен в 436 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.0.
Магнитуда MPV 4.5.
Координаты эпицентра 41.89° с.ш. 81.91° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
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