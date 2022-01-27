+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В 436 км от Алматы произошло землетрясение

27 Января 2022 08:36
Поделиться:
В 436 км от Алматы произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 05 часов 31 минуту зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Женщина из Китая прославилась, сняв короткометражный фильм о «кунг-фу»
Олимпийские игры в Пекине: расписание соревнований по шорт-треку Конькобежец Дмитрий Морозов рассказал о подготовке к Олимпийским играм в Пекине О своем настрое перед Олимпиадой в Пекине рассказали столичные спортсмены

Эпицентр землетрясения расположен в 436 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.0.

Магнитуда MPV 4.5.

Координаты эпицентра 41.89° с.ш. 81.91° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.


Подписывайтесь на наш канал:

#Китай   #Землетрясение  
Поделиться:
Новости по теме
Женщина из Китая прославилась, сняв короткометражный фильм о «кунг-фу»
Олимпийские игры в Пекине: расписание соревнований по шорт-треку
Конькобежец Дмитрий Морозов рассказал о подготовке к Олимпийским играм в Пекине
О своем настрое перед Олимпиадой в Пекине рассказали столичные спортсмены
Популярное
1 Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
2 Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
3 Еще одного мародера задержали в Алматы
4 Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
5 Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
6 Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Читайте также
Глава МОК уверен в безопасности и успехе Олимпиады в Пекине
Для Казахстана и Китая выявление новых векторов взаимодействия является актуальным - Зарема Шаукенова
Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
Еще одного мародера задержали в Алматы
Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив