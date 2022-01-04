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В 427 км на востоке от Алматы зафиксировано землетрясение

4 Января 2022 13:05
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В 427 км на востоке от Алматы зафиксировано землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 427 км на восток от города Алматы, на территории Китая, зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

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«Сетью сейсмических станций СОМЭ Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана 4 января 2022 года в 10 часов 45 минут 02 секунды Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 11,6, магнитуда 4,4», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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#Алматы   #Происшествия   #Землетрясение  
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