В 427 км на востоке от Алматы зафиксировано землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 427 км на восток от города Алматы, на территории Китая, зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

«Сетью сейсмических станций СОМЭ Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана 4 января 2022 года в 10 часов 45 минут 02 секунды Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 11,6, магнитуда 4,4», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».