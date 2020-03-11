В 416 км от Алматы произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 02 часа 9 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 416 км на юго-запад от города Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 42.76° с.ш. 71.84° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет