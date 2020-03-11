+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 393.60 EUR 446.85
RUB 5.47 CNY 56.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В 416 км от Алматы произошло землетрясение

11 Марта 2020 03:00
Поделиться:
В 416 км от Алматы произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 02 часа 9 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
На юго-западе Ирана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3.7 произошло в Казахстане Землетрясение произошло в 407 км к юго-востоку от Алматы Землетрясение произошло на северо-западе Ирана: пострадали более 70 человек

Эпицентр землетрясения расположен в 416 км на юго-запад от города Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 42.76° с.ш. 71.84° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив