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В 416 км от Алматы произошло землетрясение
11 Марта 2020 03:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 02 часа 9 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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Эпицентр землетрясения расположен в 416 км на юго-запад от города Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 42.76° с.ш. 71.84° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ключевые слова: Происшествия,
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