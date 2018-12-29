В 405 км к северо-востоку от Алматы произошло землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 405 км к северо-востоку от города Алматы, на территории Китая, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки МОН РК.

«Землетрясение зарегистрировано 29 декабря в 5 часов 36 минут 59 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 9.6. Магнитуда - 4.5», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».