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В 405 км к северо-востоку от Алматы произошло землетрясение

29 Декабря 2018 09:00 164
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В 405 км к северо-востоку от Алматы произошло землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 405 км к северо-востоку от города Алматы, на территории Китая, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки МОН РК.

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«Землетрясение зарегистрировано 29 декабря в 5 часов 36 минут 59 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 9.6. Магнитуда - 4.5», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

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Ключевые слова: Происшествия, Алматы,
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