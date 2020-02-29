В 40 колледжах жамбылского региона внедрена система дуального обучения

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В регионе развивается социальное партнерство работодателей и учебных организаций, при этом уровень подготовки кадров регулируется через дуальное обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации облуправления образования, в жамбылских колледжах на некоторых технических специальностях практикуется дуальное обучение. В средне-специальных учебных заведениях ведется активная работа по профилизации системы обучения с учетом потребностей кадров региона. Предпочтение отдается химическим, техническим и сельскохозяйственным специальностям.

Так, в рамках «Дорожной карты» дуальной системы образования Жамбылский политехнический колледж заключил договоры на организацию практики студентов с 25 крупными предприятиями Жамбылской области. В их числе такие крупные предприятия, как «Казфосфат», «ТаразПассТранс» и «ТаразЭнергоЦентр».

«В организациях технического и профессионального образования более 12 тысяч студентов обучаются на основе государственного образовательного заказа, - рассказала исполняющая обязанности руководителя облуправления образования Жамиля Бекбатырова. – В 40 колледжах жамбылского региона внедрена система дуального обучения по 42 специальностям, по которым обучаются 5266 студентов. Заключены договоры с 201 социальным партнёром. По стандартам WorldSkills создано 10 центров компетенций - химия, энергетика, строительство, мехатроника, машиностроение, агрономия, ветеринария».

По словам спикера, сегодня в Куланском сельскохозяйственном колледже (Рыскуловский район) для обучения студентов установлены модернизированные теплицы, ветеринарная клиника современного образца.

«В 11 колледжах нашей области будет реализовываться проект «Молодой специалист» по принципу «100/200», - рассказала спикер. - Известно, что по проекту «Молодой специалист» за три года в Казахстане будет охвачено около 200 тысяч молодых граждан страны во всех регионах страны. В рамках проекта будут готовить специалистов по 100 наиболее востребованным индустриальным, сервисным профессиям на базе 200 модернизированных учебных заведений».

Как сообщили в областном управлении образования, в Жамбылской области в 26 государственных и 23 негосударственных организациях технического и профессионального образования обучаются около 27 тысяч студентов.