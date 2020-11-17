В 4 раза выросло число организаций социального предпринимательства в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице действуют восемь организаций, эффективно работающих по направлению «социальное предпринимательство». Учитывая важность данного направления, заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен поручил усилить работу по поддержке социального предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», важным сектором развития со стороны как государства, так и бизнеса, неправительственных организаций, является социальное предпринимательство. Важная его часть была посвящена необходимости разработки Закона «О социальном предпринимательстве», для этого мы ожидаем от вас потенциальных предложений и идей, которые послужат общественному благу в улучшении инициатив. В этой связи необходимо продолжить работу по поддержке социального предпринимательства в рамках реализации проекта iQala», – сказал Бахтияр Макен.

Напомним, Центр городских услуг iQala был открыт в прошлом году. Там предприниматели получают все необходимые справки и разрешения по принципу «одного окна».

Напомним, что в феврале в столице с целью поддержки гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций был создан Центр гражданских инициатив. Центр окажет содействие в развитии и укреплении НПО, активном вовлечении населения столицы в процессы решения социально значимых вопросов общества.

Проекты, которые осуществляются с участием центра, в основном касаются улучшения жизни семей, в которых воспитываются особенные дети, социально уязвимых слоев населения, многодетных семей. Также реализуются идеи по вопросам экологии, инклюзивного образования, возрождения национальной идентичности.