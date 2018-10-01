В 4 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в четверг, 4 октября, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере четырех городов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, в Астане, Атырау, Петропавловске по метеоусловиям, ожидается накопление загрязняющих веществ в атмосфере города. Сохраняются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Караганде.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).