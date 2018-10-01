Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 1 °С
Алматы: 6 °С
USD 364.20 EUR 421.23
RUB 5.56 CNY 53.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В 4 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

4 Октября 2018 07:08 101
Поделиться:
В 4 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в четверг, 4 октября, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере четырех городов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Погода без осадков будет в Казахстане 3 октября
Ненастная погода ожидается в Казахстане 2 октября Дожди ожидаются в Астане и Акмолинской области

По информации синоптиков, в Астане, Атырау, Петропавловске по метеоусловиям, ожидается накопление загрязняющих веществ в атмосфере города. Сохраняются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Караганде.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода, Экология,
Поделиться:

Автор:

Жанара Мухамедиярова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив