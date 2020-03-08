В 4,5 раза больше получали иностранцы по сравнению с казахстанцами в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В 4,5 раза больше получалииностранные специалисты по сравнению с казахстанскими в Атырауской области,передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей области была проведена проверка 43 иностранных и совместных

компаний. В ходе проверки было выявлено 109 случаев диспропорции в

заработной плате, получаемой за одинаковую работу иностранными и

казахстанскими рабочими и специалистами. Вскрыто больше 160 случаев,

когда иностранцы занимались не той работой, на которую претендовали при

выдаче разрешений. Итогом проверок стало оформление более 364

административных дел, наложение на ответственных лиц штрафов на 96

млн тенге», - сообщил руководитель управления государственной

инспекции труда Атырауской области Игилик Аубакиров.

Игилик Аубакиров привел пример, когда в одной из компаний казахстанец

получал 750 тысяч тенге, а занимающий такую же должность иностранный

гражданин получал 3 миллиона 400 тысяч тенге.