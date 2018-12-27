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В 397 км к востоку от Алматы произошло землетрясение

27 Декабря 2018 10:13 139
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В 397 км к востоку от Алматы произошло землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В 397 км к востоку от города Алматы, на территории Китая, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки МОН РК.

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«Землетрясение зарегистрировано 27 декабря в 9 часов 41 минуту 36 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 11.2. Магнитуда - 4.9», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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