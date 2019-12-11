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В 374 км от Алматы произошло землетрясение
11 Декабря 2019 09:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 7 часов 13 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передаёт МИА «Казинформ».
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Эпицентр землетрясения расположен в 374 км на юг от города Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 39.92° с.ш. 77.87° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ключевые слова: Китай,
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