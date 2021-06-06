В 372 км от Алматы зафиксировано землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 372 км на юго-восток от города Алматы, на границе Китая, зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

«Сетью сейсмических станций СОМЭ Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана 6 июня 2021 года в 10 часов 06 минут 32 секунды Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 9.0, магнитуда 4.1», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».







