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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:10, 06 Июнь 2021 | GMT +6

    В 372 км от Алматы зафиксировано землетрясение

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 372 км на юго-восток от города Алматы, на границе Китая, зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

    «Сетью сейсмических станций СОМЭ Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана 6 июня 2021 года в 10 часов 06 минут 32 секунды Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 9.0, магнитуда 4.1», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».





    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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