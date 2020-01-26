Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:52
-
-
-
В 371 км от Алматы произошло землетрясение
26 Января 2020 02:30
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 1 час 49 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеРассылку о сильном землетрясении назвали фейком в ДЧС Алматы Землетрясение произошло в 466 км от Алматы Землетрясение произошло в 380 км от Алматы
«Эпицентр землетрясения расположен в 371 км на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 39.88° с.ш. 77.13° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.Напомним, на прошлой неделе алматинцы почувствовали ряд землетрясений. Первое произошло 17 января на территории Китая. Второй раз землетрясение случилось 19 января, с эпицентром также в Китае. После этого еще несколько раз регистрировались повторные землетрясения. 20 января подземные толчки ощутили уже жители Алматинской области - в городах Текели и Талдыкорган. Эпицентр землетрясения находился на территории Казахстана
Ключевые слова: Китай,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Никакой опасности нет – Жандарбек Бекшин о посадке самолета из Уханя в Алматы
- Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Австралии и Японии
- Смертельная пневмония в Китае: в Пекине вылечили двоих заболевших
- В Синьцзяне и на Хайнане введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса
- Вспышка вируса в КНР пока не вызывает глобального беспокойства – ВОЗ
- Случаи заражения новым коронавирусом увеличились в Китае: 830 инфицированных, 25 летальных исходов
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047