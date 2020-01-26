В 371 км от Алматы произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 1 час 49 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 371 км на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 39.88° с.ш. 77.13° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.

Напомним, на прошлой неделе алматинцы почувствовали ряд землетрясений. Первое произошло 17 января на территории Китая. Второй раз землетрясение случилось 19 января, с эпицентром также в Китае. После этого еще несколько раз регистрировались повторные землетрясения. 20 января подземные толчки ощутили уже жители Алматинской области - в городах Текели и Талдыкорган. Эпицентр землетрясения находился на территории Казахстана



