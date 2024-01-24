В 37 странах могут проголосовать азербайджанцы на президентских выборах

МИД и Центральная избирательная комиссия Азербайджана провели совместный семинар для сотрудников азербайджанских дипмиссий, аккредитованных в республике, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Цель мероприятия - обеспечение избирательных прав граждан Азербайджана, проживающих или находящихся в длительной командировке за пределами страны, на президентских выборах.

Заместитель главы МИД Азербайджана Ялчин Рафиев сообщил, что для проведения внеочередных выборов Президента АР созданы 49 избирательных участков в 37 странах мира.

Дипломат также проинформировал о мерах по организации выборов за рубежом, в том числе об участии в них международных наблюдателей.

Заместитель председателя Центризбиркома Ровзат Гасымов отметил, для организации голосования граждан Азербайджана в зарубежных странах МИД и ЦИК работают в тесном формате и совместно решают возникающие вопросы.

Было отмечено, что количество участков за рубежом по сравнению с предыдущими выборами будут организованы в значительно большем количестве стран.

Начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров рассказал о работах, которые будут осуществлены в связи с проведением выборов. Также озвучен план действий министерства и созданном при нем штабе на электоральный период.

Ранее ЦИК Азербайджана распространил информацию о том, что каждый гражданин республики, обладающий избирательным правом, может на официальном сайте структуры (msk.gov.az) проверить свои данные в списке избирателей, а также узнать номер соответствующего избирательного округа.

Внеочередные выборы Президента Азербайджана назначены на 7 февраля. В главной гонке за пост главы государства участвуют 7 кандидатов, в том числе действующий Президент АР Ильхам Алиев.