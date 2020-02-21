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В 366 км от Алматы зафиксировано землетрясение
21 Февраля 2020 23:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 21 час 39 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».
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По информации СОМЭ, эпицентр землетрясения расположен в 366 км на юг от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4. Координаты эпицентра 39.95° с.ш. 77.59° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ключевые слова: Китай,
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