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В 366 км от Алматы зафиксировано землетрясение

21 Февраля 2020 23:19
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В 366 км от Алматы зафиксировано землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 21 час 39 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации СОМЭ, эпицентр землетрясения расположен в 366 км на юг от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4. Координаты эпицентра 39.95° с.ш. 77.59° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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Ключевые слова: Китай,
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