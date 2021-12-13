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В 360 километрах от Алматы произошло землетрясение

13 Декабря 2021 09:01
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В 360 километрах от Алматы произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 08 часов 03 минуты зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Эпицентр землетрясения расположен в 360 км на юг от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 3.6. Координаты эпицентра 39.96° с.ш. 77.05° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет



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#Китай   #Землетрясение  
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