В 360 километрах от Алматы произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 08 часов 03 минуты зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 360 км на юг от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 3.6. Координаты эпицентра 39.96° с.ш. 77.05° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет



