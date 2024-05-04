В 35 учебных заведениях Павлодарской области проведут капремонт на 7,4 млрд тенге

В 2024 году на ремонт объектов социальной сферы Павлодарской области предусмотрено 12,2 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

Наибольшее количество ремонтов предстоит на объектах образования. Капремонт 35 учебных заведений проведут на сумму 7,4 млрд тенге, в том числе 7 из них в рамках программы «Ауыл Ел бесігі».

В Павлодаре планируется выполнить капремонт 8 школ, 10 — в Экибастузе и 1 в Аксу. Также будут отремонтированы школы Актогайского, Баянаульского, Железинского, Иртышского, Майского, Павлодарского, Успенского, Щербактинского районов, а также района Теренколь. Капитальный ремонт 3 детских садов будет выполнен в городе Аксу, Павлодарском районе и районе Аккулы. Кроме этого, ведется реконструкция кровли трех детсадов в Экибастузе.

В сфере здравоохранения в 2024 году предусмотрен капремонт 8 городских и 11 районных медорганизаций, в том числе стационара горбольницы № 3, областной станции скорой медпомощи, центра фтизиопульмонологии, хосписа, кожвендиспансера, Экибастузского роддома и др.

На капремонт 17 объектов культуры и благоустройство еще трех в этом году выделено 2,3 млрд тенге.

В сфере спорта на 2024 год запланированы ремонты спорткомплекса с. Коктобе Майского района, стадиона «Достык» города Аксу, строительство спортзала на лыжной базе «Зеленая роща», реконструкция системы подогрева бассейна в спорткомплексе «Жасыбай», а также ремонт хоккейной коробки в п. Майкаин.

— Все рассмотренные нами социальные объекты — крайне важны и ожидаемы жителями региона. Именно поэтому, не ставя в известность никого из вас, я буду внепланово проверять ход ремонтных работ, — сказал аким области Асаин Байханов.

Глава региона поручил завершить все ремонтные работы по объектам образования до 20 августа. До 30 сентября — по объектам здравоохранения, культуры, спорта и соцзащиты. Осуществление контроля качества выполняемых работ закреплено за управлением государственного архитектурного контроля, депутатским корпусом и общественным Советом.